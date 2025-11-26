flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1652 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1652 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 шиллинг 1652 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1652
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1000 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1652 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (141)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1652 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 52151 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
3420 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 сентября 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата16 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе NOONANS - 10 июня 2025
ПродавецNOONANS
Дата10 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Heritage - 8 июня 2025
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
ПродавецStack's
Дата1 ноября 2024
СохранностьVF20 NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе NOONANS - 16 октября 2024
ПродавецNOONANS
Дата16 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Spink - 25 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе CNG - 3 декабря 2025
ПродавецCNG
Дата3 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе London Coins - 7 декабря 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Heritage - 8 декабря 2025
Великобритания 1 шиллинг 1652 на аукционе Heritage - 8 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата8 декабря 2025
СохранностьXF45 PCGS
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 шиллинг 1652 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1652 года составляет 1000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1652 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1652 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1652 года?

Для продажи 1 шиллинг 1652 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

