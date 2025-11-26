1 шиллинг 1652 года (Великобритания, Содружество)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал1 шиллинг
- Год1652
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1652 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 52151 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 шиллинг 1652 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1652 года составляет 1000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1652 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1652 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг 1652 года?
Для продажи 1 шиллинг 1652 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.