1/2 кроны (Полукрона) 1660 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Год1660
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2900 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 6000 USD. Торги состоялись 12 июня 2024.

Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
1880 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьVF20 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьVF20 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе Spink - 27 марта 2018
ПродавецSpink
Дата27 марта 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе Spink - 6 декабря 2017
ПродавецSpink
Дата6 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе London Coins - 4 декабря 2017
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2017
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 4 мая 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата4 мая 2016
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1660 на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года составляет 2900 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

