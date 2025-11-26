1/2 кроны (Полукрона) 1660 года (Великобритания, Содружество)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Год1660
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 6000 USD. Торги состоялись 12 июня 2024.
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года составляет 2900 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1660 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.