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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1660 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Юнайт без года (1660-1662) Первый выпуск
Средняя цена 15000 $
Продажи
1 28
Аверс
Реверс
Юнайт без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "XX"
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) Первый выпуск
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "X"
Средняя цена 8900 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 крона без года (1660-1662) Первый выпуск
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 крона без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "V"
Средняя цена 8700 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) Первый выпуск
Средняя цена 8700 $
Продажи
1 13
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "XXX"
Средняя цена 10000 $
Продажи
1 6
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1660-1662 Третий выпуск Обозначение номинала "XXX"
Средняя цена 620 $
Продажи
2 91
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1660-1662) Первый выпуск
Средняя цена 3600 $
Продажи
2 59
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "XII"
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 8
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1660-1662) Третий выпуск Обозначение номинала "XII"
Средняя цена 660 $
Продажи
3 71
Аверс
Реверс
6 пенсов без года (1660-1662) Первый выпуск
Средняя цена 3000 $
Продажи
2 38
Аверс
Реверс
6 пенсов без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "VI"
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 пенсов без года (1660-1662) Третий выпуск Обозначение номинала "VI"
Средняя цена 570 $
Продажи
2 61
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) Обозначение номинала "IIII"
Средняя цена 150 $
Продажи
2 25
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) Обозначение номинала "IIII"
Средняя цена 200 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 пенса без года (1660-1662) Обозначение номинала "III"
Средняя цена 150 $
Продажи
2 23
Аверс
Реверс
3 пенса без года (1660-1662) Обозначение номинала "III"
Средняя цена 190 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 пенса без года (1660-1662) Первый выпуск
Средняя цена 230 $
Продажи
6 16
Аверс
Реверс
2 пенса без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "II"
Средняя цена 250 $
Продажи
6 18
Аверс
Реверс
2 пенса без года (1660-1662) Третий выпуск Обозначение номинала "II"
Средняя цена 110 $
Продажи
2 45
Аверс
Реверс
2 пенса без года (1660-1662) Обозначение номинала "II"
Средняя цена 160 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Пенни без года (1660-1662) Первый выпуск
Средняя цена 580 $
Продажи
3 7
Аверс
Реверс
Пенни без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "I"
Средняя цена 310 $
Продажи
2 33
Аверс
Реверс
Пенни без года (1660-1662) Третий выпуск Обозначение номинала "I"
Средняя цена 70 $
Продажи
2 7
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