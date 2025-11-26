flag
1 шиллинг 1660 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1660 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 шиллинг 1660 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1660
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1660 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1660 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 3250 CHF. Торги состоялись 6 ноября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
4014 $
Цена в валюте аукциона 3250 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе NOONANS - 3 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
1071 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
2025 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Morton & Eden - 12 июня 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата12 июня 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Spink - 27 марта 2018
ПродавецSpink
Дата27 марта 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе DNW - 21 февраля 2018
ПродавецDNW
Дата21 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Spink - 25 сентября 2017
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 25 сентября 2014
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата25 сентября 2014
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе Spink - 22 сентября 2014
ПродавецSpink
Дата22 сентября 2014
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1660 на аукционе CNG - 12 января 2011
ПродавецCNG
Дата12 января 2011
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 шиллинг 1660 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1660 года составляет 1900 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1660 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1660 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1660 года?

Для продажи 1 шиллинг 1660 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

