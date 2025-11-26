ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
2 кроны (Двойная крона) 1660 года (Великобритания, Содружество)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес4,55 гр
- Чистого золота (0,1341 oz) 4,1723 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал2 кроны (Двойная крона)
- Год1660
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) 1660 года?
Для продажи 2 кроны (Двойная крона) 1660 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
