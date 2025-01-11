Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск". Обозначение номинала "VI" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "VI"
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 6 пенсов
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1660-1662) года "Третий выпуск". Обозначение номинала "VI". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 27 марта 2019.
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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