6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск". Обозначение номинала "VI" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1660-1662) года "Третий выпуск". Обозначение номинала "VI". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 27 марта 2019.

Сохранность AU (3) XF (5) VF (43) F (8) Сохранность (слабы) AU50 (2) VF30 (1) DETAILS (1) Сервис PCGS (1) NGC (3)

Продавец Все фирмы

Baldwin's of St. James's (5)

CNG (5)

Davissons Ltd. (1)

DNW (13)

Heritage (3)

Künker (1)

London Coins (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (2)

Roma Numismatics (1)

Spink (10)

St James’s (1)

Stack's (9)

Stanley Gibbons Baldwin's (7)