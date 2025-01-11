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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск". Обозначение номинала "VI" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "VI"

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Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1660-1662) года "Третий выпуск". Обозначение номинала "VI". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 27 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе CNG - August 28, 2024
Продавец CNG
Дата 28 августа 2024
Сохранность VF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 225 USD
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - September 2, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - February 20, 2020
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - February 20, 2020
Продавец Heritage
Дата 20 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе CNG - October 16, 2019
Продавец CNG
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе DNW - October 10, 2019
Продавец DNW
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1660 "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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