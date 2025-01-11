flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Каталог монет Карла II (1660-1685)

Всего добавлено монет: 326

Период чеканки Карла II
Каталог монет Карл II 1660-1685
coin Золото
coin Серебро
coin Медь
Год монеты

Монеты Карла II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1674 "Четвертый тип"
 Золото $2,200 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
Броуд 1662
 Золото $12,000 $270,000 2 39Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1665 "Третий тип"
 Золото $13,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1684 "Четвертый тип"
 Золото $1,800 - 0 17Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
5 гиней 1684 "Второй тип"
 Золото $26,000 - 1 59Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск"
 Золото $15,000 - 1 28Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1675 "Четвертый тип"
 Золото $2,900 - 0 13Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1683 "Четвертый тип"
 Золото $1,600 - 0 32Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1677 "Четвертый тип". Слон
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1679 "Четвертый тип". Слон и замок
 Золото $3,600 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1678 "Четвертый тип"
 Золото $3,200 - 0 16Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1674 "Второй тип"
 Золото $870 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1671 "Третий тип"
 Золото $3,100 - 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1666 "Третий тип"
 Золото $4,800 - 0 19Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
2 гинеи 1683 "Второй тип". Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1682 "Четвертый тип"
 Золото $3,200 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1676 "Четвертый тип". Слон и замок
 Золото $23,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
5 гиней 1681 "Второй тип"
 Золото $23,000 - 0 24Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
5 гиней 1676 "Первый тип"
 Золото $19,000 - 0 10Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
5 гиней 1683 "Второй тип". Слон и замок
 Золото $33,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1669 "Третий тип"
 Золото $1,400 - 0 10Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1672 "Первый тип"
 Золото $2,100 - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
5 гиней 1672 "Первый тип"
 Золото $17,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1664 "Второй тип"
 Золото $4,600 - 0 10Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
5 гиней 1680 "Второй тип"
 Золото $16,000 - 1 18Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "XX"
 Золото $18,000 - 0 64Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 крона без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "V"
 Золото $8,700 - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1664 "Второй тип". Слон
 Золото $2,800 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1670 "Первый тип"
 Золото $4,500 - 0 19Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
5 гиней 1682 "Второй тип". Слон и замок
 Золото $22,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
2 гинеи 1665 "Первый тип"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1664 "Третий тип". Слон
 Золото $3,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1681 "Четвертый тип". Слон и замок
 Золото $2,700 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1676 "Второй тип". Слон и замок
 Золото $7,500 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
2 гинеи 1676 "Второй тип"
 Золото $22,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1669 "Первый тип"
 Золото $1,500 - 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1678 "Второй тип". Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1680 "Четвертый тип"
 Золото $2,200 - 0 34Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
5 гиней 1671 "Первый тип"
 Золото $35,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
5 гиней 1676 "Первый тип". Слон и замок
 Золото $27,000 - 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1672 "Четвертый тип"
 Золото $2,100 - 0 7Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
2 гинеи 1671 "Первый тип"
 Золото $21,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
5 гиней 1669 "Первый тип". Слон
 Золото $70,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1668 "Третий тип"
 Золото $2,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1672 "Третий тип"
 Золото $2,100 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1670 "Третий тип"
 Золото $2,300 - 0 23Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
2 гинеи 1664 "Первый тип"
 Золото $5,500 - 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1684 "Второй тип". Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
1 гинея 1673 "Четвертый тип"
 Золото $1,800 - 0 10Coin photo Coin photo
Великобритания, Карл II
2 гинеи 1684 "Второй тип"
 Золото $3,400 - 0 10
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Все британские монеты британские золотые монеты британские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть