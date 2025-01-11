Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Каталог монет Карла II (1660-1685)
Всего добавлено монет: 326
Каталог монет Карл II 1660-1685
Монеты Карла II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,200 - 0 9
Великобритания, Карл II
1 гинея 1674 "Четвертый тип"
Золото $12,000 $270,000 2 39
Великобритания, Карл II
Броуд 1662
Золото $13,000 - 0 8
Великобритания, Карл II
1 гинея 1665 "Третий тип"
Золото $1,800 - 0 17
Великобритания, Карл II
1 гинея 1684 "Четвертый тип"
Золото $26,000 - 1 59
Великобритания, Карл II
5 гиней 1684 "Второй тип"
Золото $15,000 - 1 28
Великобритания, Карл II
Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск"
Золото $2,900 - 0 13
Великобритания, Карл II
1 гинея 1675 "Четвертый тип"
Золото $1,600 - 0 32
Великобритания, Карл II
1 гинея 1683 "Четвертый тип"
Золото - - 0 0
Великобритания, Карл II
1 гинея 1677 "Четвертый тип". Слон
Золото $3,600 - 0 4
Великобритания, Карл II
1 гинея 1679 "Четвертый тип". Слон и замок
Золото $3,200 - 0 16
Великобритания, Карл II
1 гинея 1678 "Четвертый тип"
Золото $870 - 0 1
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1674 "Второй тип"
Золото $3,100 - 0 8
Великобритания, Карл II
1 гинея 1671 "Третий тип"
Золото $4,800 - 0 19
Великобритания, Карл II
1 гинея 1666 "Третий тип"
Золото - - 0 0
Великобритания, Карл II
2 гинеи 1683 "Второй тип". Слон и замок
Золото $3,200 - 0 5
Великобритания, Карл II
1 гинея 1682 "Четвертый тип"
Золото $23,000 - 0 8
Великобритания, Карл II
1 гинея 1676 "Четвертый тип". Слон и замок
Золото $23,000 - 0 24
Великобритания, Карл II
5 гиней 1681 "Второй тип"
Золото $19,000 - 0 10
Великобритания, Карл II
5 гиней 1676 "Первый тип"
Золото $33,000 - 0 4
Великобритания, Карл II
5 гиней 1683 "Второй тип". Слон и замок
Золото $1,400 - 0 10
Великобритания, Карл II
1 гинея 1669 "Третий тип"
Золото $2,100 - 0 3
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1672 "Первый тип"
Золото $17,000 - 0 7
Великобритания, Карл II
5 гиней 1672 "Первый тип"
Золото $4,600 - 0 10
Великобритания, Карл II
1 гинея 1664 "Второй тип"
Золото $16,000 - 1 18
Великобритания, Карл II
5 гиней 1680 "Второй тип"
Золото $18,000 - 0 64
Великобритания, Карл II
Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "XX"
Золото $8,700 - 0 3
Великобритания, Карл II
1 крона без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "V"
Золото $2,800 - 0 4
Великобритания, Карл II
1 гинея 1664 "Второй тип". Слон
Золото $4,500 - 0 19
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1670 "Первый тип"
Золото $22,000 - 0 7
Великобритания, Карл II
5 гиней 1682 "Второй тип". Слон и замок
Золото - - 0 0
Великобритания, Карл II
2 гинеи 1665 "Первый тип"
Золото $3,300 - 0 6
Великобритания, Карл II
1 гинея 1664 "Третий тип". Слон
Золото $2,700 - 0 2
Великобритания, Карл II
1 гинея 1681 "Четвертый тип". Слон и замок
Золото $7,500 - 0 1
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1676 "Второй тип". Слон и замок
Золото $22,000 - 0 8
Великобритания, Карл II
2 гинеи 1676 "Второй тип"
Золото $1,500 - 0 12
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1669 "Первый тип"
Золото - - 0 0
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1678 "Второй тип". Слон и замок
Золото $2,200 - 0 34
Великобритания, Карл II
1 гинея 1680 "Четвертый тип"
Золото $35,000 - 0 3
Великобритания, Карл II
5 гиней 1671 "Первый тип"
Золото $27,000 - 0 12
Великобритания, Карл II
5 гиней 1676 "Первый тип". Слон и замок
Золото $2,100 - 0 7
Великобритания, Карл II
1 гинея 1672 "Четвертый тип"
Золото $21,000 - 0 1
Великобритания, Карл II
2 гинеи 1671 "Первый тип"
Золото $70,000 - 0 2
Великобритания, Карл II
5 гиней 1669 "Первый тип". Слон
Золото $2,000 - 0 9
Великобритания, Карл II
1 гинея 1668 "Третий тип"
Золото $2,100 - 0 4
Великобритания, Карл II
1 гинея 1672 "Третий тип"
Золото $2,300 - 0 23
Великобритания, Карл II
1 гинея 1670 "Третий тип"
Золото $5,500 - 0 8
Великобритания, Карл II
2 гинеи 1664 "Первый тип"
Золото - - 0 0
Великобритания, Карл II
1/2 гинеи 1684 "Второй тип". Слон и замок
Золото $1,800 - 0 10
Великобритания, Карл II
1 гинея 1673 "Четвертый тип"
Золото $3,400 - 0 10
Великобритания, Карл II
2 гинеи 1684 "Второй тип"
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск