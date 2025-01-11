Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1663 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1663
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1663 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1263 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 15000 USD. Торги состоялись 10 января 2023.
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Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 24 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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