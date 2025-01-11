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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1663 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1663 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1663 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1663
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1663 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1263 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 15000 USD. Торги состоялись 10 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
7614 $
Цена в валюте аукциона 6000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Heritage - November 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе St James’s - May 24, 2023
Продавец St James’s
Дата 24 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Где купить?
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1663 "Первый тип" на аукционе WAG - January 12, 2025
Продавец WAG
Дата 12 января 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

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