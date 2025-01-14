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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Карла II - Великобритания

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1/2 кроны (Полукрона) 1660

Первый выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1660-1662) 1 13
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1/2 кроны (Полукрона) 1660

Второй выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1660-1662) Обозначение номинала "XXX" 1 6
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1/2 кроны (Полукрона) 1660

Третий выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи
1660-1662 Обозначение номинала "XXX" 2 91
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1/2 кроны (Полукрона) 1663

Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1663 1 84
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1/2 кроны (Полукрона) 1664

Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1664 0 22
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1/2 кроны (Полукрона) 1666-1672

Третий тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1666 0 81666 Слон 0 351667 0 51668 0 251669 0 341670 0 851671 0 971672 0 21
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1/2 кроны (Полукрона) 1672-1684

Четвертый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1672 0 121673 0 441673 Перья только под портретом 0 21674 0 211675 0 261676 0 1031677 0 661678 0 141679 0 1441680 0 231681 0 191681 Слон и замок 0 121682 0 271683 0 411683 Перья только под портретом 0 01684 0 15
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