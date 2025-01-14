Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Карла II - Великобритания
1/2 кроны (Полукрона) 1660Первый выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1660-1662) 1 13
1/2 кроны (Полукрона) 1660Второй выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1660-1662) Обозначение номинала "XXX" 1 6
1/2 кроны (Полукрона) 1660Третий выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи1660-1662 Обозначение номинала "XXX" 2 91
1/2 кроны (Полукрона) 1663Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1663 1 84
1/2 кроны (Полукрона) 1664Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1664 0 22
1/2 кроны (Полукрона) 1672-1684Четвертый тип
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