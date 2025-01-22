Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1664 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1664
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1664 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1050 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- CNG (1)
- Heritage (1)
- London Coins (3)
- Morton & Eden (1)
- NOONANS (1)
- Spink (10)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
- Status International (1)
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск