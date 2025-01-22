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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1664 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1664 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1664 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1664
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1664 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1050 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
581 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - January 28, 2019
Продавец Spink
Дата 28 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - March 31, 2005
Продавец Spink
Дата 31 марта 2005
Сохранность FR
Цена
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Где продать?

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