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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1664 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 гинеи 1664 Первый тип
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 гинеи 1664 Первый тип Слон
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
1 гинея 1664 Второй тип
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 гинея 1664 Второй тип Слон
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 гинея 1664 Третий тип
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 гинея 1664 Третий тип Слон
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1664 Второй тип
Средняя цена 860 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1664 Второй тип
Средняя цена 470 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
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