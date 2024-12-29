Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1664 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,53 гр
- Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1664
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1664 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Spink UK за 7000 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 17 сентября 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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