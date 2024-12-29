flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1664 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1664 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1664 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,53 гр
  • Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1664
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1664 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Spink UK за 7000 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • GINZA (1)
  • Heritage (2)
  • Hosker Haynes Auctioneers Ltd (2)
  • NOONANS (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (2)
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
1398 $
Цена в валюте аукциона 1050 GBP
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 17, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 17 сентября 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 26, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1664 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1664 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть