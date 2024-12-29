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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Золотые монеты 1 гинея Карла II - Великобритания

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1 гинея 1663

Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1663 0 01663 Слон 0 10
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1 гинея 1663-1664

Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1663 0 01664 0 101664 Слон 0 4
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1 гинея 1664-1673

Третий тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1664 0 31664 Слон 0 61665 0 81665 Слон 0 21666 0 191667 0 121668 0 91668 Слон 0 01669 0 101670 0 231671 0 81672 0 41673 0 0
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1 гинея 1672-1684

Четвертый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1672 0 71673 0 101674 0 91674 Слон и замок 0 01675 0 131675 Слон и замок 0 31676 0 291676 Слон и замок 0 81677 0 221677 Слон и замок 0 41677 Слон 0 01678 0 161678 Слон и замок 0 21678 Слон 0 11679 0 641679 Слон и замок 0 41680 0 341680 Слон и замок 0 41681 0 141681 Слон и замок 0 21682 0 51682 Слон и замок 0 111683 0 321683 Слон и замок 0 51684 0 171684 Слон и замок 0 3
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