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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1679 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1679 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1679 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1679 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2715 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 7600 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (4)
  • Tennants Auctioneers (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WCN (1)
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность FR
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Tennants Auctioneers - February 14, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность FR
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность VG8 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VG10 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VG8 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1679 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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