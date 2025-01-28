Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1679 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1679
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1679 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2715 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 7600 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (3)
- CNG (1)
- DNW (4)
- Downies (1)
- Goldberg (2)
- Goudwisselkantoor veilingen (1)
- Heritage (8)
- Heritage Eur (1)
- London Coins (7)
- Morton & Eden (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- NOONANS (4)
- Rauch (1)
- Sedwick (1)
- SINCONA (4)
- Spink (15)
- Stack's (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (4)
- Tennants Auctioneers (1)
- Veilinghuis de Ruiter (1)
- WCN (1)
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1679 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск