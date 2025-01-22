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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1679 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1679 Второй тип
Средняя цена 25000 $
Продажи
1 36
Аверс
Реверс
2 гинеи 1679 Второй тип
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 гинея 1679 Четвертый тип
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
1 гинея 1679 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1679 Второй тип
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 17

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1679 Третий тип
Средняя цена 770 $
Продажи
1 132
Аверс
Реверс
1 крона 1679 Четвертый тип
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1679 Четвертый тип
Средняя цена 460 $
Продажи
0 144
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1679 Второй тип
Средняя цена 480 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1679 Второй тип Перья на обеих сторонах
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1679 Второй тип Перья только под портретом
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 пенсов 1679
Средняя цена 390 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1679
Средняя цена 120 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
3 пенса 1679
Средняя цена 150 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
2 пенса 1679
Средняя цена 90 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1679
Средняя цена 130 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1679
Средняя цена 400 $
Продажи
0 21
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