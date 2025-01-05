Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1679 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1679
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1679 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Spink UK за 6000 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
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