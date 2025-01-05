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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1679 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1679 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1679 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1679 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Spink UK за 6000 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VG
Цена
1619 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
6697 $
Цена в валюте аукциона 6000 GBP
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - February 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1679 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - February 1, 2012
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2012
Сохранность VG
Цена
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Где продать?

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