Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1679 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,175 гр
- Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1679
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1679 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Spink UK за 1650 GBP. Торги состоялись 5 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
1616 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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