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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1679 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1679 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1679 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1679 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Spink UK за 1650 GBP. Торги состоялись 5 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - July 21, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 21 июля 2022
Сохранность F
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
1616 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - July 2, 2020
Продавец Spink
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - December 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2014
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2008
Сохранность AU50 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Künker - October 10, 2001
Продавец Künker
Дата 10 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1679 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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