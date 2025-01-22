Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1679 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1679
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1679 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 23176 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 14 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 3 июня 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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