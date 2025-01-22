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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1679 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1679 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1679 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1679 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 23176 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF25 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF25 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF25 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF25 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе St James’s - June 3, 2023
Продавец St James’s
Дата 3 июня 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе St James’s - November 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе St James’s - June 11, 2022
Продавец St James’s
Дата 11 июня 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе St James’s - October 14, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Davissons Ltd. - July 21, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - July 23, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1679 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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