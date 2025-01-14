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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 1 шиллинг Карла II - Великобритания

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1 шиллинг 1660

Первый выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1660-1662) 2 59
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1 шиллинг 1660

Второй выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1660-1662) Обозначение номинала "XII" 1 8
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1 шиллинг 1660

Третий выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1660-1662) Обозначение номинала "XII" 3 71
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1 шиллинг 1663-1669

Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1663 0 2751666 0 11666 Слон 0 281668 0 21669 0 3
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1 шиллинг 1666

Портрет золотой гинеи
Год Знак Описание Продажи Продажи
1666 0 6
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1 шиллинг 1666-1683

Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1666 0 21668 0 1251669 0 01670 0 111671 0 81671 Перья на обеих сторонах 1 231672 0 131673 0 71673 Перья на обеих сторонах 0 61674 0 101674 Перья на обеих сторонах 0 211674 Перья только в центре реверса 0 71675 0 71675 Перья на обеих сторонах 0 51676 0 361676 Перья на обеих сторонах 0 41677 0 181677 Перья только под портретом 0 31678 0 71679 0 311679 Перья на обеих сторонах 0 61679 Перья только под портретом 0 51680 0 51680 Перья на обеих сторонах 0 11681 0 141681 Слон и замок 0 21682 0 31683 0 5
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1 шиллинг 1674-1675

Третий тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1674 0 01675 0 14
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1 шиллинг 1683-1684

Четвертый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1683 0 231684 0 27
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