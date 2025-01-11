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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1671 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Перья на обеих сторонах

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Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1671
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1671 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 32000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
2792 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
3595 $
Цена в валюте аукциона 2700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - December 9, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 19, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - December 16, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - January 12, 2025
Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - January 12, 2025
Продавец Spink
Дата 12 января 2025
Сохранность XF40 PL NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1671 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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