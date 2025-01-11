Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1671 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Перья на обеих сторонах
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1671
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1671 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 32000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (5)
- CNG (1)
- DNW (2)
- London Coins (1)
- NOONANS (2)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Spink (8)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1671 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск