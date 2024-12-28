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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1671 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1671 Первый тип
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 гинеи 1671 Первый тип
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 гинея 1671 Третий тип
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1671 Первый тип
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1671 Второй тип
Средняя цена 580 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
1 крона 1671 Третий тип
Средняя цена 600 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1671 Третий тип
Средняя цена 280 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1671 Второй тип
Средняя цена 820 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1671 Второй тип Перья на обеих сторонах
Средняя цена 3400 $
Продажи
1 23
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1671
Средняя цена 75 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1671
Средняя цена 280 $
Продажи
2 9
Аверс
Реверс
2 пенса 1671
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1671
Средняя цена 50 $
Продажи
0 4
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