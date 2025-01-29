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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1671 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1671 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1671 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Numismatica Ferrarese

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1671
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1671 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 300 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • InAsta (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Spink (1)
Продавец InAsta
Дата 5 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1671 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Великобритания Пенни 1671 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Великобритания Пенни 1671 на аукционе Heritage - September 18, 2014
Великобритания Пенни 1671 на аукционе Heritage - September 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 сентября 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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