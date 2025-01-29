Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1671 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Numismatica Ferrarese
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Пенни
- Год 1671
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1671 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 300 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Где продать?
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