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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты Пенни Карла II - Великобритания

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Пенни 1660

Первый выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1660-1662) 3 7
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Пенни 1660

Второй выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1660-1662) Обозначение номинала "I" 2 33
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Пенни 1660

Третий выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1660-1662) Обозначение номинала "I" 2 7
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Пенни 1662

Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1662-1685) Обозначение номинала "I" 0 11
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Пенни 1670-1684

Год Знак Описание Продажи Продажи
1670 0 41671 0 41672 0 41673 0 51674 0 41675 0 21676 0 11677 0 41678 0 21679 0 21680 0 11681 0 21682 0 31683 0 31684 0 0
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