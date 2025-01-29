Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Серебряные монеты Пенни Карла II - Великобритания
Пенни 1660Первый выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1660-1662) 3 7
Пенни 1660Второй выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1660-1662) Обозначение номинала "I" 2 33
Пенни 1660Третий выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1660-1662) Обозначение номинала "I" 2 7
Пенни 1662
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1662-1685) Обозначение номинала "I" 0 11
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