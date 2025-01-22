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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1679 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1679 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1679 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1679 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 220 USD. Торги состоялись 30 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1679 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания Пенни 1679 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания Пенни 1679 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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