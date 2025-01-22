Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1679 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Пенни
- Год 1679
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1679 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 220 USD. Торги состоялись 30 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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