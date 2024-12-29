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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1682 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1682 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1682 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1682
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1682 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 63394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 875 USD. Торги состоялись 15 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1682 на аукционе Heritage - February 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
875 $
Цена в валюте аукциона 875 USD
Великобритания Пенни 1682 на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Великобритания Пенни 1682 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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