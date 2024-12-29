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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1682 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1682 Второй тип
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
5 гиней 1682 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 гинеи 1682 Второй тип
Средняя цена 9300 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 гинеи 1682 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 9300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 гинея 1682 Четвертый тип
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 гинея 1682 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1682 Второй тип
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1682 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1682 Четвертый тип
Средняя цена 370 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1682 Четвертый тип
Средняя цена 250 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1682 Второй тип
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 пенсов 1682
Средняя цена 440 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1682
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1682
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1682
Средняя цена 190 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1682
Средняя цена 420 $
Продажи
0 3
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