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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1682 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

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Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1682
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1682 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 4060 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 6 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 2700 USD
Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
Цена
2244 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1 гинея 1682 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1682 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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