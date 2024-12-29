Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1682 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1682
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1682 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 960 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2011.
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- Tennants Auctioneers (1)
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность F
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
12
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