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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1682 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1682 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1682 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1682
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1682 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 960 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2011.

Сохранность
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (3)
  • Status International (3)
  • Tennants Auctioneers (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Tennants Auctioneers - November 20, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность F
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - October 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 октября 2024
Сохранность F
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность FR
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе CNG - September 9, 2020
Продавец CNG
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Spink - January 28, 2019
Продавец Spink
Дата 28 января 2019
Сохранность G
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность G
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Rauch - March 17, 2018
Продавец Rauch
Дата 17 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1682 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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