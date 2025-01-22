Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1682 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1682
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1682 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 848 проданному на аукционе Auction World за 400000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 18 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 8 января 2023
Сохранность VF
Цена
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