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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1682 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 крона 1682 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1682 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Hosker Haynes Auctioneers Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1682
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1682 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 848 проданному на аукционе Auction World за 400000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Via - December 9, 2024
Продавец Via
Дата 9 декабря 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе St James’s - November 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 ноября 2024
Сохранность F
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - March 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - August 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Coin Cabinet - July 18, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Davissons Ltd. - May 17, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Bruun Rasmussen - January 8, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 8 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе CNG - October 20, 2022
Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе CNG - October 20, 2022
Продавец CNG
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 крона 1682 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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