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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 1 крона Карла II - Великобритания

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1 крона 1662-1663

Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1662 С розой под портретом 1 3481662 Без розы под портретом 0 841663 0 99
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1 крона 1664-1671

Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1664 0 1051665 0 71666 0 551666 Слон 0 611667 1 601668 1 1111669 0 111670 0 311671 0 102
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1 крона 1671-1680

Третий тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1671 0 901672 0 1181673 2 1691674 0 01675 0 171676 0 1591677 0 1041678 0 121679 1 1321680 0 33
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1 крона 1679-1684

Четвертый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1679 0 611680 0 441681 0 411681 Слон и замок 0 91682 0 751683 0 71684 0 20
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