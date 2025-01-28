Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Серебряные монеты 1 крона Карла II - Великобритания
1 крона 1662-1663Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1662 С розой под портретом 1 3481662 Без розы под портретом 0 841663 0 99
1 крона 1664-1671Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1664 0 1051665 0 71666 0 551666 Слон 0 611667 1 601668 1 1111669 0 111670 0 311671 0 102
1 крона 1671-1680Третий тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1671 0 901672 0 1181673 2 1691674 0 01675 0 171676 0 1591677 0 1041678 0 121679 1 1321680 0 33
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