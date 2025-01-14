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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1681 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 крона 1681 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1681 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1681 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 4200 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 175 GBP
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 1, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 августа 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе TimeLine Auctions - February 25, 2023
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе St James’s - February 4, 2023
Продавец St James’s
Дата 4 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Tennants Auctioneers - November 23, 2022
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 23 ноября 2022
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе TimeLine Auctions - September 10, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1681 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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