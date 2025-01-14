Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1681 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1681
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1681 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 4200 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 августа 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 23 ноября 2022
Сохранность FR
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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