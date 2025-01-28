Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Каталог
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
В аукционах
В каталоге
Смотреть все
Смотреть все
Требования к фото
Одна сторона
Вторая сторона
Вторая сторона
или
Искать
Искать
Искать
Загрузить фотографию монеты
Перетащите фото сюда
или
Выберите фотографии
Вставить из буфера
Требования к фото
Требования к фото
Понятно
Главная
Каталог
Великобритания
1681
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Главная
Каталог
Великобритания
1681
Монеты Великобритании 1681 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Золотые монеты
5 гиней 1681 Второй тип
Средняя цена
23000 $
Продажи
0
24
5 гиней 1681 Второй тип
Слон и замок
Средняя цена
22000 $
Продажи
0
5
2 гинеи 1681 Второй тип
Средняя цена
5000 $
Продажи
0
5
1 гинея 1681 Четвертый тип
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
14
1 гинея 1681 Четвертый тип
Слон и замок
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
2
1/2 гинеи 1681 Второй тип
Средняя цена
810 $
Продажи
0
4
1/2 гинеи 1681 Второй тип
Слон и замок
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
2
Серебряные монеты
1 крона 1681 Четвертый тип
Средняя цена
290 $
Продажи
0
41
1 крона 1681 Четвертый тип
Слон и замок
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
9
1/2 кроны (Полукрона) 1681 Четвертый тип
Средняя цена
520 $
Продажи
0
19
1/2 кроны (Полукрона) 1681 Четвертый тип
Слон и замок
Средняя цена
7500 $
Продажи
0
12
1 шиллинг 1681 Второй тип
Средняя цена
690 $
Продажи
0
14
1 шиллинг 1681 Второй тип
Слон и замок
Средняя цена
4200 $
Продажи
0
2
6 пенсов 1681
Средняя цена
250 $
Продажи
0
44
4 пенса (1 Грот) 1681
Средняя цена
290 $
Продажи
0
1
3 пенса 1681
Средняя цена
60 $
Продажи
0
1
2 пенса 1681
Средняя цена
75 $
Продажи
0
2
Пенни без года (1662-1685)
Обозначение номинала "I"
Средняя цена
170 $
Продажи
0
11
Пенни 1681
Средняя цена
130 $
Продажи
0
2
Лучшие предложения
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион
28 янв. 2025
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион
22 янв. 2025
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион
29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить
Открыто по подписке
Открыть