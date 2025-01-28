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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1681 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1681 Второй тип
Средняя цена 23000 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
5 гиней 1681 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 гинеи 1681 Второй тип
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 гинея 1681 Четвертый тип
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 гинея 1681 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1681 Второй тип
Средняя цена 810 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1681 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1681 Четвертый тип
Средняя цена 290 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 крона 1681 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1681 Четвертый тип
Средняя цена 520 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1681 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена 7500 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1681 Второй тип
Средняя цена 690 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1681 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 пенсов 1681
Средняя цена 250 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1681
Средняя цена 290 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1681
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1681
Средняя цена 75 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1681
Средняя цена 130 $
Продажи
0 2
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