Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1681 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,175 гр
- Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1681
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1681 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе Spink UK за 3100 GBP. Торги состоялись 26 июня 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Spink (1)
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1447 $
Цена в валюте аукциона 1300 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность F
Цена
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