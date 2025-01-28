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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1681 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1681 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1681 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1681 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе Spink UK за 3100 GBP. Торги состоялись 26 июня 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1681 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1447 $
Цена в валюте аукциона 1300 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1681 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1681 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1681 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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