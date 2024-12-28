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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1681 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1681 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1681 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Downies

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1681 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2100 GBP. Торги состоялись 16 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Stack's (1)
Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 16, 2024
Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
3117 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе HARMERS - September 26, 2022
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе Downies - February 27, 2018
Продавец Downies
Дата 27 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 15, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 15 мая 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - December 16, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность FR
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - February 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1681 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - February 1, 2012
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2012
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1681 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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