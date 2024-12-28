Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1681 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Downies
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1681
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1681 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2100 GBP. Торги состоялись 16 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 15 мая 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность FR
Цена
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Где продать?
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