Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1681 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1681
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1681 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1664 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
6678 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Где продать?
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