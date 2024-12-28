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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1681 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1681 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1681 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1681 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1664 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
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Великобритания 2 гинеи 1681 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1681 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
6678 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Великобритания 2 гинеи 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
2891 $
Цена в валюте аукциона 2500 GBP
Великобритания 2 гинеи 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - January 16, 2022
Великобритания 2 гинеи 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - January 16, 2022
Продавец Spink
Дата 16 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1681 "Второй тип" на аукционе Leu - October 21, 2003
Продавец Leu
Дата 21 октября 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1681 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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