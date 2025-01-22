flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Золотые монеты 2 гинеи Карла II - Великобритания

type-coin
type-coin

2 гинеи 1664-1673

Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1664 0 81664 Слон 0 1131665 0 01669 0 31671 0 11673 0 1
type-coin
type-coin

2 гинеи 1675-1684

Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1675 0 41676 0 81676 Слон и замок 0 51677 0 81677 Слон и замок 0 01678 0 101678 Слон и замок 0 61678 Слон 0 01679 0 141680 0 21681 0 51682 0 131682 Слон и замок 0 31683 0 91683 Слон и замок 0 01684 0 101684 Слон и замок 0 6
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Все британские монеты британские монеты номиналом 2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть