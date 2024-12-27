Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1669 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 17,07 гр
- Чистого золота (0,5033 oz) 15,6532 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1669
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1669 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 25054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Spink (2)
Где продать?
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