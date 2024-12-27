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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1669 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1669 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1669 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 17,07 гр
  • Чистого золота (0,5033 oz) 15,6532 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1669
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1669 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 25054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Spink (2)
Великобритания 2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность F
Цена
5707 $
Цена в валюте аукциона 4500 GBP
Великобритания 2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Spink - January 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 января 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD

Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1669 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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