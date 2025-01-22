flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1669 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1669 Первый тип
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
5 гиней 1669 Первый тип Слон
Средняя цена 70000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 гинеи 1669 Первый тип
Средняя цена 6200 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 гинея 1669 Третий тип
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1669 Первый тип
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1669 Второй тип
Средняя цена 690 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1669 Третий тип
Средняя цена 380 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1669 Первый тип
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1669 Второй тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть