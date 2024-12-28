Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1669 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,175 гр
- Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1669
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1669 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 51029 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10063 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Goldberg (4)
- Heritage (2)
- SINCONA (2)
- Spink (2)
- Stack's (1)
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
1831 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск