flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1669 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1669 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1669 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1669
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1669 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 51029 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10063 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Goldberg (4)
  • Heritage (2)
  • SINCONA (2)
  • Spink (2)
  • Stack's (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
2024 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
1831 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Stack's - April 24, 2009
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Stack's - April 24, 2009
Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Heritage - June 1, 2007
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2005
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2004
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS63 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1669 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1669 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть