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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1669 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1669 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1669 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1669
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1669 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1150 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Genevensis (1)
  • SINCONA (2)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • V. GADOURY (1)
Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
30729 $
Цена в валюте аукциона 27000 CHF
Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 5, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июня 2010
Сохранность FR
Цена
Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе Heritage - June 4, 2004
Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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