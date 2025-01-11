Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1669 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1669
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1669 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1150 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
30729 $
Цена в валюте аукциона 27000 CHF
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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