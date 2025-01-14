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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Золотые монеты 5 гиней Карла II - Великобритания

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5 гиней 1668-1678

Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1668 0 121668 Слон 0 691669 0 131669 Слон 0 21670 0 361671 0 31672 0 71673 1 271674 0 41675 0 121675 Слон 0 41675 Слон и замок 0 01676 0 101676 Слон и замок 0 121677 0 141677 Слон 0 01677 Слон и замок 0 61678 0 101678 Слон и замок 0 7
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5 гиней 1678-1684

Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1678 0 141679 1 361680 1 181680 Слон и замок 0 51681 0 241681 Слон и замок 0 51682 0 301682 Слон и замок 0 71683 0 291683 Слон и замок 0 41684 1 591684 Слон и замок 0 30
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