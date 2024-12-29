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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1677 года "Первый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 5 гиней 1677 года "Первый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1677 года "Первый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1677 года "Первый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 115000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (1)
Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
29591 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
66783 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF
Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Spink - March 26, 2014
Продавец Spink
Дата 26 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1677 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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