Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1677 года "Первый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1677
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1677 года "Первый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 115000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
29591 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
66783 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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