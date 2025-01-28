flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1677 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1677 Первый тип
Средняя цена 23000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
5 гиней 1677 Первый тип Слон
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 гиней 1677 Первый тип Слон и замок
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 гинеи 1677 Второй тип
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 гинеи 1677 Второй тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 гинея 1677 Четвертый тип
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 гинея 1677 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 гинея 1677 Четвертый тип Слон
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1677 Второй тип
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1677 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1677 Третий тип
Средняя цена 150 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1677 Четвертый тип
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1677 Второй тип
Средняя цена 410 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1677 Второй тип Перья только под портретом
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 пенсов 1677
Средняя цена 360 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1677
Средняя цена 220 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 пенса 1677
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1677
Средняя цена 75 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1677
Средняя цена 210 $
Продажи
0 4
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть