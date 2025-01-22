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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1677 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1677 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1677 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1677 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 742 проданному на аукционе Spink UK за 4000 GBP. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
4513 $
Цена в валюте аукциона 4000 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
828 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Leu - February 26, 2024
Продавец Leu
Дата 26 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Davissons Ltd. - September 6, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 29, 2022
Продавец Spink
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе CNG - April 7, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе CNG - April 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе DNW - February 9, 2021
Продавец DNW
Дата 9 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - June 25, 2020
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе DNW - April 22, 2020
Продавец DNW
Дата 22 апреля 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - February 26, 2020
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1677 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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