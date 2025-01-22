Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1677 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1677
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1677 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 742 проданному на аукционе Spink UK за 4000 GBP. Торги состоялись 22 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
4513 $
Цена в валюте аукциона 4000 CHF
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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