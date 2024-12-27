Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1677 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1677
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1677 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 32682 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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