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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1677 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1677 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1677 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1677 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 32682 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 210 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе CNG - January 18, 2017
Продавец CNG
Дата 18 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1677 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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