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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1677 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1677 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1677 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1677 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 550 USD. Торги состоялись 6 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе Heritage - November 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 ноября 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе WAG - October 6, 2024
Продавец WAG
Дата 6 октября 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе St James’s - October 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе Davissons Ltd. - June 6, 2013
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе CNG - January 8, 2007
Продавец CNG
Дата 8 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе Heritage - June 4, 2004
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1677 на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность MS65 NGC
Цена
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