Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1677 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1677
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1677 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 550 USD. Торги состоялись 6 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 ноября 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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