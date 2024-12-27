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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1677 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1677 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1677 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1677 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1652 проданному на аукционе SINCONA AG за 75000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
73978 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF40 ICG
Цена
11528 $
Цена в валюте аукциона 9500 GBP
Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF40 ICG
Цена
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Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Chaponnière - July 5, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1677 "Первый тип" на аукционе UBS - January 24, 2006
Продавец UBS
Дата 24 января 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1677 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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