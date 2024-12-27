Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1677 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1677
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1677 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1652 проданному на аукционе SINCONA AG за 75000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
73978 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF40 ICG
Цена
11528 $
Цена в валюте аукциона 9500 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF40 ICG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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