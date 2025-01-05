Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1677 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1677
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1677 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 24 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
14456 $
Цена в валюте аукциона 160000 NOK
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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