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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1677 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1677 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1677 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1677 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • UBS (3)
Великобритания 2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 24, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 24 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
14456 $
Цена в валюте аукциона 160000 NOK
Великобритания 2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Великобритания 2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 18, 2021
Великобритания 2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе UBS - January 22, 2008
Продавец UBS
Дата 22 января 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе UBS - January 27, 2004
Продавец UBS
Дата 27 января 2004
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе UBS - January 27, 2004
Продавец UBS
Дата 27 января 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1677 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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