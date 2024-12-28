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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1677 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1677 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1677 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1677 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 6500 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (3)
  • Stack's (1)
Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
2929 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность F
Цена
606 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VG10 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 23, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Soler y Llach - February 23, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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