Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1677 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1677
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1677 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 6500 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Soler y Llach
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность FR
Цена
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Где продать?
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