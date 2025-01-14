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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1677 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1677 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1677 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1677 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 64230 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 21 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1677 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Великобритания Пенни 1677 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания Пенни 1677 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания Пенни 1677 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания Пенни 1677 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1677 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Великобритания Пенни 1677 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2014
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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