Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1677 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Пенни
- Год 1677
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1677 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 64230 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 21 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- Spink (1)
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи Пенни 1677 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск